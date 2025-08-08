KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test

Der junge Smartphone-Hersteller mit dem ungewöhnlichen Namen Nothing bietet in Österreich seit Kurzem die dritte Generation des mit polarisierend-futuristischem Design und LED-„Lightshow“ ausgestatteten Nothing Phone an. Das Nothing Phone (3) hat zudem einen eigenen KI-Knopf bekommen. Bringt der im Alltag Vorteile? Krone+ hat den Test.
Nothing Technologies mit Sitz in London wurde 2020 vom chinesisch-schwedischen Unternehmer Carl Pei gegründet, der sieben Jahre zuvor auch den chinesischen Hersteller OnePlus mitgründete. Schon bei den ersten beiden Nothing Phones ging der junge Anbieter manches anders an als die Konkurrenz. Während die meisten Smartphones sehr ähnlich aussehen, hob sich Nothing mit Lichtleisten am Gehäuse und schlichter Designsprache beim Interface von der Masse ab – und feierte, auch dank günstiger Preise, schnell erste Erfolge. Mit dem Nothing Phone (3) will man nun mit KI-Verlockungen punkten – samt eigener Taste für schnellen Zugriff. Doch im Test hatte der KI-Schnellstarter einen Schönheitsfehler …
