KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test

Nothing Technologies mit Sitz in London wurde 2020 vom chinesisch-schwedischen Unternehmer Carl Pei gegründet, der sieben Jahre zuvor auch den chinesischen Hersteller OnePlus mitgründete. Schon bei den ersten beiden Nothing Phones ging der junge Anbieter manches anders an als die Konkurrenz. Während die meisten Smartphones sehr ähnlich aussehen, hob sich Nothing mit Lichtleisten am Gehäuse und schlichter Designsprache beim Interface von der Masse ab – und feierte, auch dank günstiger Preise, schnell erste Erfolge. Mit dem Nothing Phone (3) will man nun mit KI-Verlockungen punkten – samt eigener Taste für schnellen Zugriff. Doch im Test hatte der KI-Schnellstarter einen Schönheitsfehler …