Wolverhampton gegen Manchester City ab 18.30 Uhr

Ohne Leader Kevin De Bruyne, der nach zehn Jahren Abschied nahm, dafür wieder mit Rodri, den noch eine Leistenblessur plagt, stehen die Zeichen auf Aufbruch. „Es wird vielleicht keine ‘Rote-Teppich-Saison‘, denn es gibt immer Probleme. Aber es kommt darauf an, wie man diese meistert“, sagte Guardiola.