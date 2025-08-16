Wolverhampton gegen Manchester City ab 18.30 Uhr

Auftakt in Englands Premier League! Wolverhampton empfängt Manchester City. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Pep Guardiola und City wollen zurück in die Erfolgsspur. Wie in seiner Premierensaison 2016/17 musste sich der Katalane zuletzt mit Rang drei begnügen, schlechter war City unter dem Starcoach nie platziert.
Ohne Leader Kevin De Bruyne, der nach zehn Jahren Abschied nahm, dafür wieder mit Rodri, den noch eine Leistenblessur plagt, stehen die Zeichen auf Aufbruch. „Es wird vielleicht keine ‘Rote-Teppich-Saison‘, denn es gibt immer Probleme. Aber es kommt darauf an, wie man diese meistert“, sagte Guardiola.
Erster Prüfstein ist am Samstag Wolverhampton, wo ÖFB-Legionär Sasa Kaladzic auf ein Comeback hofft – oder vielleicht gar nicht im Kader steht. Denn italienische Medien berichteten zuletzt von einem Wechsel des ÖFB-Stürmers in die Serie A.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.