Was Putin zum „Gewinner“ des Alaska-Gipfels macht

1) Die mangelnde Transparenz über die Inhalte der Gespräche von Trump und Putin zeigt das Dilemma, dass Weltpolitik und Demokratie nichts miteinander zu tun haben. Zwei politisch starke und zugleich sehr machtlüsterne Männer wollen sich – frei nach Pippi Langstrumpfs „widdewiddewitt“ – die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt.