Was Putin zum „Gewinner“ des Alaska-Gipfels macht

KTM-Pilot auf dem Podest, Marc Marquez gewinnt
Spielberg-Sprintrennen
Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin endet ohne Frieden oder Waffenstillstand. Wir erfahren nicht einmal, worüber wirklich gesprochen wurde. Außer Spesen also nichts gewesen? Eine Analyse von Prof. Peter Filzmaier.
1) Die mangelnde Transparenz über die Inhalte der Gespräche von Trump und Putin zeigt das Dilemma, dass Weltpolitik und Demokratie nichts miteinander zu tun haben. Zwei politisch starke und zugleich sehr machtlüsterne Männer wollen sich – frei nach Pippi Langstrumpfs „widdewiddewitt“ – die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt.
