Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KI erkennt Früchte

Vollautonomer Robo soll Erdbeerernte erleichtern

Elektronik
14.08.2025 07:31
SHIVAA wurde peziell für den Freilandanbau entwickelt.
SHIVAA wurde peziell für den Freilandanbau entwickelt.(Bild: Annemarie Popp, DFKI GmbH)

Die Automatisierung in der Landwirtschaft schreitet voran. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat nun einen Roboter vorgestellt, der mithilfe von Künstlicher Intelligenz landwirtschaftliche Betriebe bei der Erdbeerernte vollautonom unterstützen soll.

0 Kommentare

Roboter SHIVAA erkennt laut DFKI eigenständig reife Erdbeeren in Freilandkulturen mit speziellen Kameras. Der Roboter navigiert entlang der Pflanzenreihen und pflückt die reifen Früchte mit Greifarmen. Anschließend legt er die geklaubten Erdbeeren in eine auf dem Gerät montierte Erntekiste.

Roboter arbeitet mindestens acht Stunden
Etwa 15 Kilogramm Obst soll der Roboter dann pro Stunde sammeln können, wie Projektleiter Heiner Peters sagte. Er könne mindestens acht Stunden am Stück im Einsatz sein.

Bis der Roboter serienmäßig gebaut werden kann, sind laut Peters aber noch einige Jahre Entwicklung nötig. Bis zu sieben Jahre könne es dauern, bis das Produkt in größeren Stückzahlen auf Feldern eingesetzt werden könne, sagte der Projektleiter. 

Das System wird unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg entwickelt und derzeit auf dem Erdbeerhof Glantz im nordöstlichen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern getestet.

Der Roboter soll menschliche Arbeitskräfte entlasten.
Der Roboter soll menschliche Arbeitskräfte entlasten.(Bild: APA/Michael Reichel)

Auch andere Obstsorten könnten geerntet werden
SHIVAA ist nicht der erste vollautonome Roboter, der für die Hilfe bei der Erdbeerernte entwickelt wurde. Aber anders als vergleichbare Systeme, die vor allem in Gewächshäusern funktionieren, wurde SHIVAA nach Angaben des DFKI speziell für den Freilandanbau entwickelt. Die Technologie lasse sich demnach perspektivisch auch auf die Ernte weiterer Obstsorten übertragen.

Kostensenkung willkommen
Der Betriebsleiter des Erdbeerhofes Glantz, Jan van Leeuwen, freut sich angesichts des wachsenden wirtschaftlichen Drucks über die Beteiligung an dem Projekt. Gut 60 Prozent der Produktionskosten seien Lohnkosten, sagt er. „Insofern ist jede Idee, die dazu führt, dass wir Lohnkosten einsparen können, willkommen.“

  Peters hofft, dass die Roboter die Produktionskosten so weit senken, dass Erdbeeren im Supermarkt wieder günstiger angeboten werden und die Betriebe hierzulande mit einer effizienteren Produktion gegen die Importe aus dem Ausland bestehen können. Van Leeuwen wäre zufrieden, die Preisentwicklung der Erdbeeren mittelfristig wenigstens einzufrieren, wie er sagt.

Laut Entwicklern sollen menschliche Arbeitskräfte mit der Technologie nicht ersetzt, sondern unterstützt und entlastet werden. Auch nachts könne der Roboter arbeiten. Betriebe könnten mit den Robotern Ernteverluste vermeiden und die Qualität der Früchte erhalten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Nothing Phone (3) geht mit einem polarisierend-futuristischen Design mit transparenter ...
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test
Krone Plus Logo
Ingenieure gefeuert
Taiwans wichtigster Chiphersteller ausspioniert
Großes Gameplay-Video
„Tekken 8“: Das ist der neue Kämpfer Armor King
Krone Plus Logo
Handy wird zum Tablet
Samsung gegen Honor: Zwei „Super-Falter“ im Duell
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
155.563 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
141.714 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
110.040 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1626 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1518 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Elektronik
KI erkennt Früchte
Vollautonomer Robo soll Erdbeerernte erleichtern
Versteckte Tracker
USA verfolgen heimlich KI-Chip-Lieferungen
Einnahmen aus China
Nvidia und AMD zahlen 15 Prozent an die USA
Krone Plus Logo
Aus der Kult-Telefone
Nokia blüht Nirvana: Handys leben trotzdem weiter
Krone Plus Logo
Das Design polarisiert
KI auf Knopfdruck: Neues Nothing Phone (3) im Test

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf