Vollautonomer Robo soll Erdbeerernte erleichtern

Bis der Roboter serienmäßig gebaut werden kann, sind laut Peters aber noch einige Jahre Entwicklung nötig. Bis zu sieben Jahre könne es dauern, bis das Produkt in größeren Stückzahlen auf Feldern eingesetzt werden könne, sagte der Projektleiter.

Das System wird unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg entwickelt und derzeit auf dem Erdbeerhof Glantz im nordöstlichen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern getestet.