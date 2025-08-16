Supercup LIVE: Stuttgart gegen FC Bayern München

Im Supercup allerdings sind beide Mannschaften noch nie aufeinander getroffen. Und das, obwohl der FC Bayern mit 17 Teilnahmen und zehn Titelgewinnen der Rekordteilnehmer und Rekordsieger des Wettbewerbs ist. Dafür spielt der VfB Stuttgart am Samstag bereits zum zweiten Mal hintereinander um den ersten offiziellen Titel der Saison: Vergangene Saison durften die Schwaben als Tabellenzweiter gegen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen ran. Stuttgart unterlag erst im Elfmeterschießen mit 2:4.