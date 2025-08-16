Supercup LIVE: Stuttgart gegen FC Bayern München

Der deutsche Supercup steht am Programm! Pokalsieger Stuttgart kracht auf Meister Bayern München. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nach einer starken Sommervorbereitung mit drei Siegen aus drei Testspielen reist der FC Bayern mit großem Selbstbewusstsein zum VfB Stuttgart. Noch etwas macht mehr als nur Mut in diesem Südgipfel: die Statistik! 14 der vergangenen 15 Pflichtspiele konnte der Deutsche Rekordmeister am Neckar gewinnen.
Im Supercup allerdings sind beide Mannschaften noch nie aufeinander getroffen. Und das, obwohl der FC Bayern mit 17 Teilnahmen und zehn Titelgewinnen der Rekordteilnehmer und Rekordsieger des Wettbewerbs ist. Dafür spielt der VfB Stuttgart am Samstag bereits zum zweiten Mal hintereinander um den ersten offiziellen Titel der Saison: Vergangene Saison durften die Schwaben als Tabellenzweiter gegen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen ran. Stuttgart unterlag erst im Elfmeterschießen mit 2:4.
