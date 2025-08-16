Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zu den Spielen

Schmid: „Völlig unverdienter Sieg für Salzburg!“

Fußball National
16.08.2025 20:13
Manfred Schmid (Hartberg-Coach)
Manfred Schmid (Hartberg-Coach)(Bild: Birbaumer Christof)

Was man nach den Duellen von TSV Hartberg und FC Red Bull Salzburg, GAK und WSG Tirol sowie SV Ried gegen SK Sturm Graz in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Manfred Schmid (Hartberg-Coach): „Mein Gefühl ist, dass es ein völlig unverdienter Sieg für Salzburg war. Wir haben klar mehr Chancen, die besseren Torchancen gehabt. Salzburg hat in der ersten Hälfte eine Standardsituation gehabt, in der zweiten Hälfte die einzige Torchance aus dem Spiel heraus, wo sie getroffen haben. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt, gut umgeschaltet. Erste Hälfte waren wir noch ein bisschen zu zaghaft, aber zweite Hälfte haben wir wirklich gut durchgespielt, haben leider unsere Chancen nicht verwertet. Deswegen haben wir heute nichts mitgenommen.“

Lesen Sie auch:
Stefan Lainer (2. von li.) traf zum 1:0 für Salzburg.
Gegen Hartberg
Joker sticht: Salzburg quält sich zu drei Punkten
16.08.2025

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Das war heute das Ende von vielen englischen Wochen. Man hat gemerkt, dass sowohl vom Kopf als auch vom Körper eine große Müdigkeit da war. Wir wissen alle, dass das speziell in der zweiten Halbzeit wirklich kein gutes Spiel von uns und zum Teil wirklich wild war. Hartberg hatte die besseren Chancen. Aber, und das ist einfach das Wichtigste bei so einem Spiel, wir haben es über die Linie gebracht und haben das Spiel 2:1 gewonnen und drei Punkte mitgenommen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
182.152 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
153.625 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
148.418 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2336 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1845 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1702 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Mehr Fußball National
Bundesliga im TICKER
LIVE: Spiel gedreht! Sturm führt bei SV Ried 3:1
Stimmen zu den Spielen
Schmid: „Völlig unverdienter Sieg für Salzburg!“
„Krone“-Noten
Schlager hexte – bei Kollegen ist‘s wie verhext
Frauen-Bundesliga
Sturm erster Leader, Austria startet mit 3:0-Sieg
Gegen Hartberg
Joker sticht: Salzburg quält sich zu drei Punkten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf