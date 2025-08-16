Heftige Waldbrände toben in Spanien

Im Onlinedienst X erklärte er, seine Regierung arbeite daran, die Brände „mit allen Mitteln“ zu bekämpfen. Auch die Armee ist bereits im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Nach spanischen Medienberichten will Sánchez am Sonntag an zwei Brandorte reisen - nach Ourense in Galicien, wo laut Behörden bisher 16.000 Hektar verbrannten, und nach León, wo fast 38.000 Hektar laut dem europäischen Waldbrand-Informationssystem Effis in Rauch aufgingen.