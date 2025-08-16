Villenbesitzer wollte Gemeindewohnung vermieten

Ein Wiener hat schon längst ein Haus in Niederösterreich, aber wollte seine Gemeindewohnung in Wien vermieten. Das sorgt bei den Nachbarn für Aufregung. Auch Wiener Wohnen ist eingeschritten. Leider kein Einzelfall.
Ein Eigenheim im Grünen, aber die günstige Gemeindewohnung in Wien trotzdem behalten – dieser Fall sorgt derzeit in einem Favoritner Gemeindebau (genaue Adresse und Name der Redaktion bekannt) für Aufregung. Konkret geht es um einen langjährigen Gemeindebaumieter, der längst in ein neu errichtetes Fertigteilhaus in Niederösterreich gezogen ist. Laut Grundbuch gehört ihm die Immobilie sogar zur Hälfte. Mit dem Hauptwohnsitz ist er seit Juli 2025 auch offiziell abgemeldet. Trotzdem hält er weiter an seiner Wiener Gemeindewohnung fest – und blockiert damit Wohnraum, der für Menschen gedacht ist, die ihn dringend benötigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.