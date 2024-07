Vinted in Litauen zu Millionenstrafe verdonnert

Der Secondhand-Händler Vinted ist wegen Datenschutzverstößen zu einer Strafe von fast 2,4 Millionen Euro verdonnert worden. Aufgebrummt wurde diese von der Verbraucherschutzbehörde in Litauen, wo Vinted seinen Sitz hat. Das Unternehmen kündigte an, dagegen in Berufung zu gehen.