„Neusiedler See heimtückisch wie die Irische See“

Ob im Leben oder inmitten der Wellen auf offener See – wer will schon in einen Strudel geraten? Nigel Dennis kennt keine Furcht, er ist mit allen Wassern gewaschen. Gemeinsam mit Paul Caffyn wagte er die erste Seekajak-Umrundung Großbritanniens. Dieses kraftstrotzende Erlebnis war der Beginn für Nigels Karriere als Trainer und Seekajak-Abenteurer von Weltformat.