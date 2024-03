Warum jetzt sogar Astronomen vor Temu warnen

Eine totale Sonnenfinsternis am 8. April in Teilen Nordamerikas wirft ihren Schatten voraus – und veranlasst nun sogar die Amerikanische Astronomische Gesellschaft zu einer Warnung vor unter anderem Amazon, eBay und Temu. Welch irdisches Problem sich dahinter verbirgt und warum dieses spätestens am 29. März 2025 auch in Österreich schlagend wird, verraten wir Ihnen hier.