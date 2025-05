Neulinge als Schiedsrichter: „Wird ein Kabarett!“

„Das wird ein Kabarett“, sagt UTC-Ried-Sportchef Florian Reiter vor dem Saisonstart der Tennis-Bundesliga. „Ich hoffe, es kommt zu keinen Eklats“, meint OÖ-Verbands-Präsident Hans Sommer.Denn wenn am Samstag die ersten Aufschläge erfolgen, wird bei jeder Begegnung neben den beiden vom ÖTV gestellten Referees auch eine Person auf einem der Schiedsrichter-Stühle Platz nehmen, die die Klubs in dieser Saison selbst stellen müssen! „Wir wollen den Pool an Schiedsrichtern auffüllen, neue Leute gewinnen“, sagt der beim ÖTV für die Bundesliga zuständige Stefan Hirn.