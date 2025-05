Banküberfall im Zillertal! Suche nach Täter läuft

Zu dem Überfall kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Bankfiliale in der Zillertaler Gemeinde Fügen. Laut Polizei betrat ein vermummter Täter mit einer Pistole bewaffnet die Bank, bedrohte Angestellte und forderte von ihnen die Herausgabe von Bargeld. Verletzt worden sei dabei niemand. Anschließend habe der Mann die Bankfiliale verlassen und sei in Richtung Süden geflüchtet.