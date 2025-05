Kindergarten nach Vorwurf gegen Pädagogin geprüft

Von einem untragbaren Verhalten einer Kindergartenpädagogin im Bezirk Wels-Land berichtet ein Vater in einem Schreiben an die „Krone“. So soll die Pädagogin vor den Kindern abfällig über Eltern geredet oder die Kleinen zum Essen „aufgefordert“ haben, obwohl die bereits satt gewesen seien. „Einige davon reagierten mit dem Erbrechen“, so der Vater.