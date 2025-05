Julia Mayer erhält einen WM-Startplatz im Marathon

Entscheidung am Sonntag

Durchaus denkbar, dass Österreich bei der WM in Tokio sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Marathon vertreten ist. Denn auch Aaron Gruen, der heuer in 2:09:53 einen sensationellen Rekord gelaufen war, darf sich sehr gute Chancen auf einen WM-Platz ausrechnen. In der „Road to Tokyo“ liegt er derzeit auf dem 112. Rang, ist also noch nicht qualifiziert.