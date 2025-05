14 Jahre Gefängnis nach Bandenkrieg in Wiener Park

Pizza essen oder doch Schießerei

Auch der zweite auf der Anklagebank, verteidigt von Florian Kreiner, will mit den Schüssen nichts am Hut haben. Er sei mit einer Freundin in der Nähe des Parks Pizza essen gewesen. Das bestätigt die junge Frau auch als Zeugin. Er sei dann angerufen und zum Tatort zitiert worden. Als sie Schüsse hörten, hätten jedoch beide wieder kehrt gemacht und seien in ein Kaffeehaus gegangen.