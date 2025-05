Schock! 26-Monate-Sperre trifft auch Weststeirer

Es war DAS Handball-Gesprächsthema in den letzten Tagen: Das Horror-Foul von Hard-Spieler Ivan Horvat im Derby an Bregenz-Akteur Markus Mahr. Die Folge: Der Ex-Flensburg-Legionär wurde am Montag vom Verband für 26 Monate gesperrt, was nun auch für die HSG Lipizzanerheimat weitreichende Konsequenzen hat. Denn die Weststeirer waren sich mit Horvat für die kommende Saison längst einig.