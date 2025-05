Mark Mateschitz feiert Megaparty in Salzburg

Verstappen mit Piquet in Salzburg?

Nicht weniger als 1500 Festgäste sind an diesem Tag eingeladen. Unter ihnen viele Sportler aus dem Red Bull-Universum. Die Speerspitze bildet dabei Formel 1-Weltmeister und Jung-Papa Max Verstappen. Gut möglich, dass er bei seinem ersten, großen Privatauftritt mit Freundin Kelly Piquet (und vielleicht auch mit Baby Penelope) nach Salzburg kommt. Starten wird er bei einem „Rennen“ mit weiteren Alt- und Jung-Stars. Gefahren wird teils auf der Straße vor dem Gelände, wie als auch am Rande des Flugfelds. Adäquate Bewirtung auf Niveau des hauseigenen Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus inklusive.