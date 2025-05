Kickl gibt Startschuss zu Corona und Pilnacek

Der frühere mächtige Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, wurde am 20. Oktober 2023 in einem Nebenarm der Donau tot aufgefunden. Davor waren geheim aufgezeichnete Tonbänder publiziert worden, in denen Pilnacek von Einflussnahme durch wichtige ÖVP-Politiker berichtete, die ihn dazu bringen wollten, in Verfahren einzugreifen. Was er selbst stets abgelehnt habe. Kickl: „Das schreit nach Aufklärung.“ Einen eigenen Ausschuss zu Corona kann sich der FPÖ-Chef zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.