SPÖ verhöhnt Kickl für „öffentliches Ausweinen“

Die ÖVP sieht in Kickls Anfragen-Flut ebenfalls Geltungsdrang: „Und all das nur aus Frust darüber, dass Herbert Kickl im letzten Moment doch kalte Füße bekommen hat, nicht Kanzler werden wollte und jetzt die Unzufriedenheit in der eigenen Partei steigt“, vermutete ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti in einer Aussendung. „Unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind dafür da, Arbeit für die Österreicherinnen und Österreicher zu verrichten und sind kein parteipolitischer Spielball der Freiheitlichen Partei“, kritisierte er.