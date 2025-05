Netflix in mehreren Haushalten nutzen – so geht es

Streaming-Anbietern wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime war es anfangs ziemlich egal, ob man seine Zugangsdaten mit Freunden und Familie teilt – es zählte nur, dass möglichst viele User auf den Geschmack kommen. Nun lautet die Strategie, möglichst viele (neue) Abos zu generieren – und da ist das sogenannte Account-Sharing Gift fürs Geschäft. Es wird der Kundschaft mit Warnhinweisen, Einmal-Codes per Mail und automatischem Logout madig gemacht. Wer behelligt wird und wer nicht, machen die Streaming-Dienste an der IP-Adresse fest – und drangsalieren zahlende Kundschaft etwa auch im Urlaub oder beim Verwandtschaftsbesuch am Wochenende. Aber was, wenn man unterwegs aufs „Bingen“ nicht verzichten will? Nutzer von Routern mit VPN-Funktion haben einen Ausweg. Wir zeigen Ihnen anhand der beliebten Fritzbox von AVM, wie er funktioniert.