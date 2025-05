Halbfinale! PSG gegen Arsenal – ab 21 Uhr LIVE

Die einem großen Titel schon lange nachlaufenden „Gunners“ haben in der Premier League wieder zu überzeugen vermocht, mehr als Platz zwei hinter dem bereits als Meister feststehenden Liverpool FC ist aber nicht mehr möglich. Nach einer unerwarteten 2:3-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Bournemouth droht gar ein nervenaufreibendes Finish, in dem Arsenal sogar noch die Teilnahme an der nächsten Champions League verpassen könnte. Trainer Mikel Arteta wollte die Enttäuschung über die Niederlage in Motivation umwandeln.