„GTA VI“: Neuer Trailer zum Open-World-Kracher!

Bunte Städte, heiße Sümpfe, wilde Gebirge

Zu den spielbaren Gebieten zählen unter anderem die an die Realvorlage Miami angelehnte fiktive US-Großstadt Vice City, die Reise führt Spieler aber auch in entlegenere Gebiete – von den feucht-heißen Sümpfen in der Region Grassrivers über das wirtschaftlich benachteiligte Port Gellhorn bis zum mit reicher Flora und Fauna gespickten Mount Kalaga. Im Detail können Sie die neuen, grafisch opulenten Gebiete auf den Screenshots oben begutachten.