Souveräner EM-Quali-Sieg Österreichs in der Türkei

Österreichs Handball-Team bleibt souverän auf Kurs in Richtung EM-Endrunde 2026! Am Mittwoch feierten Lukas Hutecek und Co. beim punktelosen Quali-Schlusslicht Türkei in Sivas einen genauso sicheren wie glanzlosen 34:29-Pflichtsieg und nehmen somit das abschließende und entscheidende Duell mit der Schweiz am Sonntag (18 Uhr) in Graz mit breiter Brust in Angriff.