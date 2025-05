Konklave hat begonnen: Wer wird der nächste Papst?

Die 133 wahlberechtigten Kardinäle aus 71 Nationen zogen am Nachmittag in einer feierlichen Prozession in die Sixtinische Kapelle ein. Sie sind hinter verschlossenen Türen und Mauern so lange weggesperrt, bis sie mit Zwei-Drittel-Mehrheit (89 Stimmen) einen neuen Papst gefunden haben.