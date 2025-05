Ministerin zu Erdogan-Imam: „Nicht willkommen“

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) will künftig noch enger mit der türkischen Religionsbehörde kooperieren und lud eben dazu sogar ihren Chef nach Wien ein. Ali Erbaş, Chef-Imam des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara von der Diyanet, kam vergangene Woche zu Besuch und nahm hierzulande gleich an mehreren Veranstaltungen teil.