Sennheiser muss sechs Millionen Euro Strafe zahlen

Kartellstrafen auch in Österreich

In Österreich hat die Bundeswettbewerbsbehörde bereits im Dezember 2024 gegen Sonova und Sennheiser Geldstrafen wegen „vertikaler Absprachen“ in Höhe von 534.000 bzw. 100.000 Euro beim Kartellgericht beantragt. Unter vertikalen Preisabsprachen versteht man Absprachen zwischen Unternehmen, die auf unterschiedlichen Stufen der Lieferketten tätig sind.