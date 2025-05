Deutsche Asyl-Verschärfung: So reagiert Österreich

Wien vorerst unbeeindruckt

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat in der Vergangenheit wiederholt angekündigt, dass Österreich eventuelle illegale Zurückweisungen nicht dulden würde. Sein Ressort zeigte sich am Mittwochabend von Dobrindts Entscheidung unbeeindruckt: „Österreich begrüßt generell die Bestrebungen Deutschland im Kampf gegen Schleppermafia und illegale Migration“, betonte Karner. Und fügte hinzu: „Wir gehen davon aus, dass sich deutsche Behörden bei allen Maßnahmen, die gesetzt werden, an die europäische Rechtsordnung halten“, so Karner. Österreich stehe mit den deutschen Behörden bei allen Maßnahmen in engem Austausch. Karner habe sich bereits am vergangenen Samstag mit Dobrindt telefonisch ausgetauscht.