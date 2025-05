„Balconettes“: Surreale und schräge Frauen-Komödie

„Putain!“ – so der situationsbedingt passende Fluch dazu. Und ja, es steckt jede Menge kriminelle Energie in dieser schrägen Komödie, deren Exposition als feministische Hitchcock-Hommage daherkommt, bald Anzeichen einer surrealen Spukgeschichte zeigt und auch die #MeToo-Thematik am Köcheln hält.