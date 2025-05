Simone Lugner zwischen Tanzboden und Gerichtssaal

Am 17. Juni der nächste Prozesstermin. Diesmal ist es Simone Lugner, die von der Lugner City GmbH geklagt wurde. Es geht um ihrem Unfall mit dem Dienstwagen des verstorbenen Baumeisters, den sie am 20. August am Weg zu einem Termin verursacht hatte. Im Baustellenchaos am Gürtel krachte es, der Shopping-Tempel fordert für die Schäden am 7er-BMW 13.246 Euro. Simones Anwalt Florian Höllwarth legte Einspruch ein, jetzt muss ein Richter entscheiden. Wohl nicht die einzige Causa, in der sie sich mit der Familie ihres verstorbenen Mannes vor Gericht matchen wird.