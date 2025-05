Im Kanu-Nationalteam wird kärntnerisch gred‘t!

Fest in Kärntner Hand ist das Nationalteam der Wildwasser-Kanuten! Neben Felix Oschmautz und Mario Leitner stieß Max Steinbrenner dank einer starken Quali neu dazu. Der 15-Jährige gibt bei der EM in Paris sein Debüt. Mario Leitner hatte in der Vorbereitung mit Rückschlägen zu kämpfen.