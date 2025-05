Peinlich oder arrogant? PSG-Profi vergeigt Elfer

In diesem Moment wollte Vitinha wohl am liebsten im Erdboden des Parc des Princes versinken. Vor den Heim-Fans hatte der Portugiese im Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal die beste Chance, das Spiel vorzuentscheiden. Nachdem der VAR seinem Team in der 69. Minute einen Hand-Elfmeter zugesprochen hatte, trat der PSG-Kicker – beim Stand von 1:0 für PSG – entschlossen zum Punkt.