Devigili bei EM am Grünen Tisch ausgebremst

Ebenso glücklos war Lejla Topalovic, die in der Klasse bis 61 Kilogramm keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen musste und dennoch im Viertelfinale nach einem 0:0 gegen die Rumänin Mihaela Malauta nach Kampfrichter-Urteil scheiterte. Österreichs Medaillen-Hoffnungen in Jerewan ruhen nun auf Bettina Plank, die am Donnerstag in der Klasse -50 kg auf die Tatami steigt.