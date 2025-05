So holen Drohnenboote Putins Kampfjets vom Himmel

Am Freitag kam es über dem Schwarzen Meer zu einem „historischen Moment“ - so bezeichnete es zumindest Kyrylo Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes: Zum allerersten Mal, so der ukrainische Offizier, gelang es seinen Soldaten, mit ferngesteuerten Drohnenbooten russische Kampfflugzeuge abzuschießen. Die anfangs als mit Sprengstoff gefüllte schwimmende Kamikaze-Waffe eingesetzten Drohnenboote wurden dafür kurzerhand mit einem Raketenwerfer ausgestattet – und das ist nicht das einzige Novum in Budanows Arsenal.