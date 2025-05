„Handynummer für Ticket!“ Wahnsinn vor HSV-Match

Unglaublich, aber wahr: Der Hamburger SV steht tatsächlich vor der Rückkehr in die erste Liga! Nachdem der ehemalige Bundesliga-Dino in der Saison 2017/18 erstmals in die zweite Spielklasse abgerutscht war, versuchte man verzweifelt wieder aufzusteigen. Und entwickelte dabei eine tragikomische Dynamik.