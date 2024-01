Wie wählen wir eigentlich? Es ist kompliziert!

1. Heuer gibt es mit den Europaparlaments- und Nationalratswahlen sowie Landtagswahlen in der Steiermark und Vorarlberg gleich vier größere Wahlen. Hinzu kommen Bürgermeisterwahlen in Salzburg und Innsbruck. Ach ja, und es wird in den USA neben dem Präsidenten auch das Parlament vulgo Kongress gewählt. Wie aber werden da jeweils Stimmenzahlen in Parlamentssitze umgerechnet?