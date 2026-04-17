Gerettet! Jäger sollte 15-jährige Katze erschießen

Die Tierschutzorganisation sagte die Aufnahme des Tieres sofort zu, und seit Mittwoch ist Lena nun gerettet. „Lena ist ein sehr liebes und anschmiegsames Wesen. Wie man auch nur daran denken kann, sie einem Jäger zum Erschießen zu bringen, anstatt sich an uns zu wenden, kann ich gar nicht nachvollziehen“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johann Stadler.