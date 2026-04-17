„Wäre dumm!“ Jetzt spricht Max über Lambiase-Aus

Seit der Regel-Revolution zum Saisonstart fahren die „Bullen“ hinterher. Nach drei Rennwochenenden ist Verstappen, der bei Red Bull noch einen Vertrag bis einschließlich 2028 besitzt, nur WM-Neunter. Mitten in dieser Krise kommt die Nachricht des Abschiedes von Lambiase, der seit 2016 mit Verstappen zusammenarbeitet. „Das ist schon ein großer Wertverlust“, sagte Ex-Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zur APA. „Die beiden waren wie ein altes Ehepaar. Sie haben auch ihre Diskussionen und Dispute gehabt.“ Nun müsse Red Bull rechtzeitig eine junge Person finden, die diese Rolle einnehmen könne, erklärte der 82-Jährige. „Unser Team ist groß aufgestellt. ‘GP‘ war ein ganz wesentlicher Faktor in der Fahrzeugentwicklung und Abstimmung, der auch seine eigenen Wege gegangen ist – nicht immer im Einvernehmen mit der restlichen Technik-Crew.“