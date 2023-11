43 Polizisten durch Angriffe im Dienst verletzt

In ganz Österreich ringen die Polizeibehörden um „Nachwuchs“ - nur nicht in Kärnten. Hier gibt es (wie berichtet), stets ausreichend Bewerber, die Grundausbildungslehrgänge sind voll. Allein für den Ausbildungsstart im heurigen Winter sind an die 500 Bewerbungen bei der Landespolizeidirektion eingegangen. Und das, obwohl man als Uniformierter alles andere als einen familienfreundlichen, und vor allem sicheren Job ausübt.