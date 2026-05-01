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„Das Abstiegsgespenst auf die Bretter schicken“

Bundesliga
01.05.2026 15:05
Werder Bremen kann Samstag mit einem Sieg gegen Augsburg das Abstiegsgespenst vorzeitig auf die ...
Werder Bremen kann Samstag mit einem Sieg gegen Augsburg das Abstiegsgespenst vorzeitig auf die Bretter schicken.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Werder Bremen kann Samstag daheim gegen Augsburg vorzeitig den Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga fixieren. Oder wie es Trainer Daniel Thioune formuliert: „Es ist ein Matchball-Spiel, in dem wir das Abstiegsgespenst endgültig auf die Bretter schicken können.“ Vier Österreicher „boxen“ mit.

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Kapitän Marco Friedl ist nach seinen muskulären Problemen wieder genauso zurück wie Marco Grüll nach seiner Gelbsperre. Gesetzt ist Romano Schmid, der für viele Fans das Gehirn der Mannschaft ist. Und auch Maximilian Wöber steht wieder im Kader. Er war vergangenen Sonntag der glücklichste Bremer.

Nach über acht Monaten Verletzungspause war der Ex-Rapidler in der 65. Minute ins Spiel gekommen und hatte sein erstes Bundesliga-Spiel für Werder bestritten. Danach hatte er in der Mixed Zone der „Krone“ gut gelaunt Rede und Antwort gestanden.

„Hätte sich in Geschichtebücher eintragen können“
Der frühere deutsche Teamspieler Clemens Fritz, heute sportlicher Leiter bei Werder Bremen, sagte: „Ich hatte recht mit meiner Prognose, dass er noch für uns spielen und wichtig sein wird. Er hat das sehr gut gemacht. Bei seiner Offensivaktion hätte sich Maxi mit einem Seitfallzieher-Tor in die Geschichtsbücher eintragen können. Es ist schön, dass er wieder da ist.“

Die Socia-Media-Abteilung von Bremen gestaltete dazu einen Instagram-Clip, in dem sogar Kylian Mbappe und Pep Guardiola staunten. Weiters meinte Fritz: „Für euch Österreicher ist es ja gut, dass er rechtzeitig vor der WM wieder fitter wird. Ich wünsche ihm sehr, dass er in den USA mit dabei sein kann.“

Schmid wichtiger Baustein des Teams
Zu Schmid, der in Stuttgart die besten Noten der Mannschaft erhalten hatte, hielt Fritz fest: „Ich mag ihn unglaublich gerne, wir haben generell einen sehr guten Austausch miteinander. Mir hat imponiert, wie Romano sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wie er Meter gemacht und gekämpft hat, Riesenkompliment an ihn. Er ist ein sehr wichtiger Baustein des Teams.“

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