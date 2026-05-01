„Das Abstiegsgespenst auf die Bretter schicken“

„Hätte sich in Geschichtebücher eintragen können“

Der frühere deutsche Teamspieler Clemens Fritz, heute sportlicher Leiter bei Werder Bremen, sagte: „Ich hatte recht mit meiner Prognose, dass er noch für uns spielen und wichtig sein wird. Er hat das sehr gut gemacht. Bei seiner Offensivaktion hätte sich Maxi mit einem Seitfallzieher-Tor in die Geschichtsbücher eintragen können. Es ist schön, dass er wieder da ist.“