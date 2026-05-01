Das steckt hinter Reiskörner-Protest der Grünen

Am Wiener Praterstern veranstaltete die Partei eine „Umverteilaktion“, bei der ein Schätzspiel mit Reiskörnern die Verteilung von Vermögen veranschaulichen sollte. Für Besucherinnen und Besucher gab es den Reis – mit Curry – auch zum Mitnehmen. Inhaltlich stand jedoch eine klare politische Botschaft im Mittelpunkt: mehr Besteuerung großer Vermögen.