Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haben die Nase voll“

Das steckt hinter Reiskörner-Protest der Grünen

Innenpolitik
01.05.2026 15:09
Curry gegen Ungleichheit: Die Grünen inszenieren eine Umverteilaktion.
Curry gegen Ungleichheit: Die Grünen inszenieren eine Umverteilaktion.(Bild: APA/DIE GRÜNEN/FRIEDL-PEER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Grünen haben den 1. Mai in Wien genutzt, um ihre Forderung nach einer Reichensteuer einmal mehr öffentlichkeitswirksam zu platzieren – und verbinden Kritik an der Regierung mit einem ungewöhnlichen Aktionsformat.

0 Kommentare

Am Wiener Praterstern veranstaltete die Partei eine „Umverteilaktion“, bei der ein Schätzspiel mit Reiskörnern die Verteilung von Vermögen veranschaulichen sollte. Für Besucherinnen und Besucher gab es den Reis – mit Curry – auch zum Mitnehmen. Inhaltlich stand jedoch eine klare politische Botschaft im Mittelpunkt: mehr Besteuerung großer Vermögen.

Parteichefin Leonore Gewessler kritisierte dabei scharf die bestehende Verteilung der Steuerlast. „Die Mitte der Gesellschaft zahlt – und ein paar Superreiche lehnen sich zurück. Von dieser Ungerechtigkeit haben wir die Nase voll“, erklärte sie.

Kritik am Budget der Regierung
Neben der grundsätzlichen Forderung nach einer Reichensteuer übten die Grünen auch deutliche Kritik am aktuellen Budgetvorschlag der Regierungsparteien. Gewessler betonte, dass bestimmte Gruppen besonders belastet würden: „Die Frauen zahlen drauf. Die Familien zahlen drauf. Aber die Millionen- und Milliardenerbschaften werden nicht angetastet.“

In einer Medieninformation verwies die Partei darauf, dass Arbeitseinkommen mit bis zu 50 Prozent besteuert würden. Gleichzeitig falle bei einer Erbschaft in Milliardenhöhe „kein einziger Cent Steuer“ an.

Forderung nach Umverteilung bleibt zentral
Mit der Aktion zum Tag der Arbeit unterstreichen die Grünen ihre langjährige Forderung nach stärkerer Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften. Die Inszenierung am Praterstern sollte dabei nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch die Debatte über Verteilungsgerechtigkeit neu anstoßen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
01.05.2026 15:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
192.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
173.986 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
111.540 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
2260 mal kommentiert
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1554 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
868 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Gültig ab heute
So wirkt sich die StVO auf Ihre Pizzalieferung aus
Lebenszeichen im Mai
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
Hattmannsdorfer:
„Österreich wird gut durch die Erdölkrise kommen“
„Haben die Nase voll“
Das steckt hinter Reiskörner-Protest der Grünen
Wurde einfach planiert
Trumps neue Grenzmauer zerstört uraltes Kulturerbe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf