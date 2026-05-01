Auto meldete Absturz, Alkolenker spazierte heim

19-Jähriger war bereits zu Hause

Anhand des Kennzeichens hatte man jedoch rasch einen Namen. Der mutmaßliche Fahrer, ein 19-jähriger Einheimischer, konnte schließlich bei sich zu Hause von der Polizei angetroffen werden.„Er gab an, während der Fahrt auf sein Handy geschaut zu haben“, heißt es von den Ermittlern. Dadurch sei er mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.