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Staunen nach „eCall“

Auto meldete Absturz, Alkolenker spazierte heim

Tirol
01.05.2026 15:14
Das komplett demolierte Auto wurde von den Einsatzkräften geborgen.
Das komplett demolierte Auto wurde von den Einsatzkräften geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein spektakulärer Unfall, ein Autowrack – kein Fahrer: Alarmierte Einsatzkräfte standen Freitagfrüh im Tiroler Unterland zunächst vor einem Rätsel. Dieses konnte im Zuge der folgenden Erhebungen aber rasch gelöst werden. Der mutmaßliche Unfalllenker war nach einem Absturz nach Hause marschiert. Ein Alkotest verlief positiv.

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Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 6.30 Uhr am Niederndorferberg im Bezirk Kufstein. Das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs (eCall) hatte diesen gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie etwa 20 Meter unterhalb der Wildbichler Straße (B175) zwar ein komplett demoliertes Auto, aber keinen Lenker vor.

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)

19-Jähriger war bereits zu Hause
Anhand des Kennzeichens hatte man jedoch rasch einen Namen. Der mutmaßliche Fahrer, ein 19-jähriger Einheimischer, konnte schließlich bei sich zu Hause von der Polizei angetroffen werden.„Er gab an, während der Fahrt auf sein Handy geschaut zu haben“, heißt es von den Ermittlern. Dadurch sei er mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

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„Alkotest verlief positiv“
Der 19-Jährige hatte sich bei dem Unfall offenbar nur leichtere Verletzungen zugezogen. „Ein Alkotest verlief positiv“, so die Polizei weiter. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Entsprechende Anzeigen folgen.

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