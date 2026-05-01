„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der freundliche Kater Tiberius wurde als verletztes Fundtier abgegeben. Er hatte eine komplizierte Tibiafraktur und musste lange behandelt werden. Von den zahlreichen OPs hat er sich mittlerweile gut erholt und ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt bei liebevollen Besitzern. Tiberius ist sehr menschenbezogen und schätzt auch die Anwesenheit von Artgenossen. Ein Zuhause mit Freigang wäre optimal. Tel.: 0732/247887.