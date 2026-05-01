„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Trotz ihrer elf Lebensjahre ist die Hündin Siska noch sehr lebhaft und aktiv. Sie versteht sich mit anderen Tieren nur bedingt, weshalb ein Einzelplatz perfekt für sie wäre. Aufgrund von Problemen mit dem Bewegungsapparat benötigt sie regelmäßige Behandlungen und tägliche Schmerztherapie. Gesucht werden erfahrene und verständnisvolle Menschen, die ihr Ruhe, Sicherheit und Fürsorge bieten. Tel.: 0732/247887.
Der freundliche Kater Tiberius wurde als verletztes Fundtier abgegeben. Er hatte eine komplizierte Tibiafraktur und musste lange behandelt werden. Von den zahlreichen OPs hat er sich mittlerweile gut erholt und ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt bei liebevollen Besitzern. Tiberius ist sehr menschenbezogen und schätzt auch die Anwesenheit von Artgenossen. Ein Zuhause mit Freigang wäre optimal. Tel.: 0732/247887.
Mudi-Mischling Oskar sucht ein ruhiges Zuhause mit klaren Strukturen. Der sensible Rüde ist in hektischen Situationen rasch überfordert, weshalb seine Besitzer Hundeerfahrung mitbringen sollten. In einem stabilen Umfeld entpuppt sich Oskar zu einem treuen, anhänglichen und fröhlichen Begleiter. Er leidet an Morbus Addison, ist aber medikamentös gut eingestellt.
Tel.: 0732/247887.
Vito und Lumi (8 Monate, beide kastriert) sind Brüder, die nur gemeinsam vermittelt werden. Zu Beginn verhalten sie sich ein wenig schüchtern, weshalb sie zu katzenerfahrenen Menschen sollten. Ein ruhiger Haushalt ohne kleine Kinder wird gesucht. Es ist sowohl Wohnungshaltung als auch ein Freigänger-Platz möglich. Tel.: 0732/247887.
Widderkaninchen Becky kam als Findling ins Tierheim. Weil sich kein Besitzer gemeldet hat, ist sie nun auf der Suche nach einer neuen Bleibe bei einem kastrierten Rammler. Aktuell lebt sie in Innenhaltung, kann aber bei wärmeren Temperaturen problemlos in ein Außengehege übersiedeln. Wichtig sind ausreichend Platz, ein sicheres Gehege und liebevolle Betreuung.
Tel.: 0732/247887
Äußerst verschmust und anschmiegsam ist die weibliche Samtpfote Lucy. Sie kennt auch Kinder, ist im Alltag unkompliziert und gut sozialisiert. Sie schätzt die Gesellschaft anderer Katzen sehr, weshalb sie nicht als Einzelkatze vermittelt wird. Weil Lucy Trägerin des felinen Coronavirus (FCoV) ist, sollte sich im neuen Zuhause ebenfalls eine FCoV-positive Katze befinden. Tel.: 0732/247887.
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