Schummel-Alarm in steirischer Maturaklasse

Rechtliche Konsequenzen soll es nur für den Schüler geben, der sich unerlaubterweise Zugriff zu den Aufgaben verschafft hat. Einige Eltern der Jugendlichen, die auf ehrliche Weise zu ihren guten Noten gekommen sind, sollen nun erzürnt sein und es nicht fair finden, dass die betroffenen Schummel-Schüler nicht zur Verantwortung gezogen werden.