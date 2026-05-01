Schummel-Alarm in steirischer Maturaklasse

Im Gymnasium in Hartberg herrscht Aufregung. Ein Schüler soll sich digital Zugang zu den Prüfungsaufgaben einer Schularbeit verschafft haben. Er soll sie fotografiert und in den sozialen Medien an seine Kollegen weitergeleitet haben. Konsequenzen werden geprüft.
Über 20 Schüler gaben, nachdem der Fall in der Schule aufgeflogen war, den Betrug zu, berichtet die „Kleine Zeitung“. Die guten Noten waren zu dem Zeitpunkt bereits eingetragen. Die Bildungsdirektion wurde eingeschaltet. Für eine Korrektur war es aber anscheinend schon zu spät, da die Notenkonferenz bereits stattgefunden hatte.
Rechtliche Konsequenzen soll es nur für den Schüler geben, der sich unerlaubterweise Zugriff zu den Aufgaben verschafft hat. Einige Eltern der Jugendlichen, die auf ehrliche Weise zu ihren guten Noten gekommen sind, sollen nun erzürnt sein und es nicht fair finden, dass die betroffenen Schummel-Schüler nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Die Bildungsdirektion soll in der Sache im Übrigen nur beratend tätig sein, die Letztentscheidung bei der Schulleitung liegen.
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