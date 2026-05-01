Nervosität steigt: 3000 Maturanten treten an

So unaufgeräumt sei das Schulhaus selten, entschuldigt sich eine Lehrerin in der Aula des Akademischen Gymnasiums. Sie meint damit die „Abschiedsgrüße“, die die Maturanten am „Tag der 8. Klassen“ (kurz bevor die Matura startet) überall hinterlassen haben. Zerrissene Schulmaterialien liegen am Boden. Zugänge sind mit Absperrbändern blockiert. Und ein Transparent erinnert daran, dass sich Direktor Klaus Schneider nach 16 Jahren an der Spitze heuer in den Ruhestand verabschiedet: „Raus ist der Schneider und die 8 E, 8 A und 8 B auch!“, steht da geschrieben.