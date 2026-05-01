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Reifeprüfung

Nervosität steigt: 3000 Maturanten treten an

Salzburg
01.05.2026 07:00
Simon und Tommy hielten am „Tag der 8. Klassen“ jüngere Schüler wach.
Simon und Tommy hielten am „Tag der 8. Klassen“ jüngere Schüler wach.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Es sind nur noch wenige Tage: Die Reifeprüfung steht für rund 3000 Abschlussklassler in Salzburg vor der Tür.  Die „Krone“ fragte nach, wie sich die Schüler vorbereiten und was sie für später planen. Am Akademischen Gymnasium in Salzburg geht auch der Direktor. 

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So unaufgeräumt sei das Schulhaus selten, entschuldigt sich eine Lehrerin in der Aula des Akademischen Gymnasiums. Sie meint damit die „Abschiedsgrüße“, die die Maturanten am „Tag der 8. Klassen“ (kurz bevor die Matura startet) überall hinterlassen haben. Zerrissene Schulmaterialien liegen am Boden. Zugänge sind mit Absperrbändern blockiert. Und ein Transparent erinnert daran, dass sich Direktor Klaus Schneider nach 16 Jahren an der Spitze heuer in den Ruhestand verabschiedet: „Raus ist der Schneider und die 8 E, 8 A und 8 B auch!“, steht da geschrieben.

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