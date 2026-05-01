90 Feuerwehrleute löschen Brand einer Zimmerei

Zu einem Brand wurden Donnerstagabend 90 Feuerwehrleute aus dem Bezirk Völkermarkt gerufen. Der Hackschnitzelsilo eines Zimmereibetriebes ging in Flammen auf.
Gegen 19.30 Uhr wurden die Völkermarkter Einsatzkräfte am Donnerstag alarmiert. Im oberen Bereich eines Hackschnitzelsilos einer Zimmerei fing es plötzlich zu brennen an.
Insgesamt 90 Leute der FF Bleiburg, FF Rinkenberg, FF Aich, FF Ruden, FF St. Michael ob Bleiburg und der FF Replach standen im Einsatz und kämpften gegen den Brand an. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ermittlungen laufen.
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