90 Feuerwehrleute löschen Brand einer Zimmerei

Insgesamt 90 Leute der FF Bleiburg, FF Rinkenberg, FF Aich, FF Ruden, FF St. Michael ob Bleiburg und der FF Replach standen im Einsatz und kämpften gegen den Brand an. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ermittlungen laufen.