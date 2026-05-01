„Österreich wird gut durch die Erdölkrise kommen“

Aus heutiger Sicht werde Österreich gut durch die Krise kommen. Dazu würde unter anderem die Pflichtnotstandsreserve beitragen, die auch in der Lobau verwaltet wird. Dort werden Kontingente auch für die Raffinierung und Marktzuführung freigegeben. Im vergangenen Jahr wurde laut Hattmannsdorfer ungefähr eine Million Tonnen Treibstoffe verlagert. Um einer Knappheit vorzubeugen, forderte er, dass Raffinerien in der EU offenlegen, wie sie für den Ernstfall vorbereitet sind. Zudem soll es eine Anzeigenpflicht an die Nachbarländer bei Stilllegungen geben. In den vergangenen 15 Jahren seien 25 Raffinerien in Europa geschlossen worden. „Das war ein riesengroßer Fehler“, sagte der Minister.