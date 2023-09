Was bei den Covid-Hilfen jetzt noch drohen könnte

Neuer Corona-Ärger

Rund 40 Milliarden Euro wurden an Corona-Hilfen ausbezahlt und am Anfang waren alle stolz darauf. Dann kam die „Transparenzdatenbank“, auf der man genau sah, wie viel jeder bekam. Gleich begann eine typisch österreichische Neiddebatte. In der Tat mutete es seltsam an, dass manche Konzerne mehrfach kassierten, weil jede GmbH einen eigenen Antrag stellen konnte. Das rief die EU auf den Plan, die das so nicht gemeint hatten.