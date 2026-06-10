Ein gesellschaftlicher „Gaugau“-Gau

Das tat auch die Schauspielerin Katharina Straßer für ihren humoristischen Liederabend „Wienerisch für Anfänger“. In einem „Seitenblicke“-Interview gestand sie allerdings fröhlich, dass sie mit „Gaugau“, dem verweichlichten Kakao, als gebürtige Tirolerin nie warm geworden sei. Auch ihren Freund nehmen sie und ihre Kinder deswegen gerne auf die Schaufel. Das wäre jetzt eigentlich ziemlich wurscht – gäbe es nicht die Social-Media-„Ungustln“, die aus jeder Gelse einen wütenden Elefanten machen. Für diese harmlose Aussage musste sich Straßer wüst beschimpfen lassen – in zutiefst persönlichen Kommentaren voller Hass, Häme und Frauenverachtung.