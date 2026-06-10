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„Krone“-Kommentar

Wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen?

Kolumnen
10.06.2026 05:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Zufälliges Zusammentreffen mit einem schwarzen (nicht türkisen) Altpolitiker gestern Mittag, kurz nachdem bekannt geworden war, dass sich ÖVP, SPÖ und Neos nun doch nicht getraut haben, die Parteienförderung zu erhöhen – während im Staatsbudget rundherum teils massiv gespart wird. Und was sagt der ergraute Politiker? „Das hätten sie sich sparen können.“

Wie wahr! Wie kann man denn überhaupt nur daran denken, in Zeiten der zusammengestutzten Budgets für Familien, Pensionisten und so viele mehr gleichzeitig den Parteien neben der ohnehin schon stattlichen Förderung gleich noch ein bisschen mehr zu gönnen?

Die Regierung, die heute das Sparbudget für die nächsten beiden Jahre im Parlament vorstellt, könnte sich und uns freilich noch eine ganze Menge ersparen.

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Allein, was zuletzt abging und abgeht! Da würde jedem eine ganze Menge „Sparpotenzial“ einfallen.

Dafür spart andererseits der ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker mit wichtigen Wortmeldungen: Gerne etwa hätte die Öffentlichkeit eine Äußerung zum schwerst angepatzten ORF-Stiftungsrat, der morgen über den neuen Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Senders entscheiden muss, gehört.

Erst recht hätte er sich nicht jede Äußerung zur seit Wochen kursierenden Annahme sparen dürfen, er wünsche sich Clemens Pig als nächsten ORF-General.

Das ist Sparen am falschen Fleck.

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