Wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen?

Zufälliges Zusammentreffen mit einem schwarzen (nicht türkisen) Altpolitiker gestern Mittag, kurz nachdem bekannt geworden war, dass sich ÖVP, SPÖ und Neos nun doch nicht getraut haben, die Parteienförderung zu erhöhen – während im Staatsbudget rundherum teils massiv gespart wird. Und was sagt der ergraute Politiker? „Das hätten sie sich sparen können.“